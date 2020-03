Ben jij een rekenwonder? Speel de Grote Rekentoets op Grote Rekendag

Rode Kruis roept op om kwetsbare mensen te melden, 70.000 vrijwilli­gers willen helpen

6:00 Het Rode Kruis roept mensen op om ouderen, chronisch zieken of andere kwetsbare mensen in thuisisolatie te melden. Deze kwetsbaren worden dan gekoppeld aan een vrijwilliger in de buurt, die een oogje in het zeil kan houden, contact kan onderhouden en bijvoorbeeld een boodschap kan doen tijdens deze coronacrisis.