Bende schoonzoon Klaas Otto zat achter dodelijk drugslab

Het criminele netwerk, waar ook de schoonzoon van No Surrender-oprichter Klaas Otto deel van uit zou maken, produceert op grote schaal synthetische drugs. De bende, waarvan nu zestien verdachten zijn opgepakt, zit volgens de politie ook achter een amfetaminelab dat in juli in Esch in Brabant werd opgerold.



Dat lab, met een grote 1.000 liter productieketel, zat verstopt in een kelder van een woning. Dezelfde maand ontdekt de politie in Rilland in Zeeland een opslag van drugschemicaliën, laboratoriumspullen en resten van mdma, de werkende stof in xtc.