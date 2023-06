Bendes en daklozen roven Den Haag CS leeg: 'Staan 's morgens al in groepjes met alcohol’

Diefstallen, agressie en vervuiling. Groepen daklozen en georganiseerde bendes, veelal uit Oost-Europa, houden station Den Haag Centraal in de greep. De overlast is inmiddels ‘onbeheersbaar geworden’, melden ProRail en de NS. Ondernemers noemen het een dagelijks ‘kat-en-muis-spel’: ,,Als we even niet opletten, is onze hele top 10 aan boeken weg.”

Het aantal meldingen van overlast en diefstal op station Den Haag Centraal neemt fors toe, signaleren ProRail en NS. Op deze vrijdagochtend is er op het eerste gezicht weinig van te merken. Een oudere meneer in regenjas speelt een historisch stuk op de piano, de spits is al voorbij. Maar tijdens gesprekken met winkeliers in de stationshal, wordt snel duidelijk dat er sprake is van een hardnekkig probleem.

Bij de vraag of het personeel veel last heeft van diefstal, begint medewerker Shama van de Albert Heijn To Go meteen ongemakkelijk te lachen. ,,Zeker”, zegt ze. ,,En het gaat dan niet alleen om enkele zwervers, maar over groepjes Oost-Europeanen.” In haar ooghoek ziet ze intussen een vakkenvuller flesjes frisdrank op de verkeerde plek in de koeling zetten, ze corrigeert hem behendig. ,,Die dieven gaan ‘s morgens al in groepjes bij het vak met alcohol staan. Dat zien we meteen, we herkennen de houding uit duizenden.”

Toename in overlast en agressie

De NS en ProRail schreven onlangs een brief aan de gemeente Den Haag, waarin ze spreken over een ‘toename in overlast en agressie op het station gedurende de afgelopen maanden’. Het gaat volgens hen met name om ‘dakloze EU-migranten’ die winkeldiefstallen plegen, het station vervuilen, agressief reageren en huisregels overtreden. De overlastgevers houden zich vaak op en rond de picknicktafels met bankjes op het station. Die zijn daarom verplaatst naar het gebied waar je alleen kunt komen als je bent ingecheckt.

Manager David van de Albert Heijn To Go merkt meteen het verschil. ,,Het komt nu veel minder voor dat er groepjes komen stelen. Voorheen kwamen ze hier alcohol of eten stelen, en dan gingen ze dat bij de bankjes opdrinken of opeten. Of ze haalden iets bij de Albert Heijn om de hoek bij Koningin Julianaplein, en dan kwamen ze het binnen opeten. De picknickbanken waren hun verzamelplek, die is nu weg.”

Het is echt een kat-en-muis-spel

Daarmee zijn nog niet alle problemen met diefstal op het station opgelost. Terwijl de maatregelen van ProRail en NS zich vooral richten op het weren van groepjes Oost-Europese migranten die alcohol proberen te stelen, speelt er nog een ander hardnekkig probleem, vertellen medewerkers van de boekwinkel in de stationshal. Zij hebben last van georganiseerde diefstal. ,,Het is echt een kat-en-muis-spel’’, vertelt een waarnemend manager die liever anoniem blijft.

,,‘s Ochtends vroeg en ‘s avonds laat hebben we dieven in de winkel die via oortjes contact met elkaar houden. Ze wisselen elkaar af, maar we herkennen ze vaak meteen. We weten dat ze zich af en toe verplaatsen naar het overdekte winkelcentrum Passage.”

We focussen ons vaak op de duurdere spullen achterin de winkel, maar als we even niet opletten, is onze hele top 10 aan boeken weg Medewerker

Ondanks dat de medewerkers de dieven herkennen, is het bij drukte in de winkel erg lastig om ze continu in de gaten te houden. ,,We focussen ons vaak op de duurdere spullen achterin de winkel, maar als we even niet opletten, is onze hele top 10 aan boeken weg. Ze pakken wat ze pakken kunnen.”

Aangifte doen

De boekwinkel heeft alert personeel dat vaak de beveiligers op het station inlicht, maar die kunnen niet veel voor hen betekenen. ,,De enige optie is aangifte doen bij de politie”, bevestigt een NS-woordvoerder. ,,Ons personeel kan alleen de-escaleren, maar aan georganiseerde diefstal kunnen wij niets doen.” ProRail sluit zich hierbij aan, laat een woordvoerder weten.

,,De NS en wij spreken hierover uit één mond.” De verplaatste picknickbanken lijken dus een deel van het diefstal- en overlastprobleem op Centraal Station op te lossen, maar voor georganiseerde diefstal laat een oplossing op zich wachten. De politie kon hier vrijdag niet op reageren.

Extra impuls

Een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen meldt dat de overlast op en rond het station al langer bekend was bij de gemeente. De brief van ProRail en NS geeft volgens hem ‘een extra impuls’ aan gesprekken over overlast tussen de drie organisaties en daklozenorganisaties. De vier partijen kijken of meer maatregelen moeten worden genomen om overlast tegen te gaan, welke is nog niet bekend.

Ook op Rotterdam Centraal was volgens de zegsman van ProRail veel overlast. Daklozen sliepen er op de bankjes. De banken zijn daarom vervangen door zitstenen. ,,Het lijkt te werken”, stelt de woordvoerder.

Een woordvoerder van NS meldt dat de overlast voor zover bekend niet speelt op andere stations in Nederland.

