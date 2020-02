Bennie Jolink voor de rechter omdat hij ex-medewerker ’gluiperige lafbek’ noemde

De tirade van Jolink gaat nog langer door. Iets verderop in de tekst noemt Jolink Ten Have ook nog smeerlap. De tekst is alweer enige tijd geleden verwijderd van Jolinks Facebookpagina.

Verdwenen drumstel

Ten Have was een vrijwilliger en betrokken bij de band. De ruzie is ontstaan omdat bij het opheffen van de studio in Haaksbergen een drumstel verdween. Dat drumstel dook later weer op toen het door iemand werd gekocht. Duidelijk is dat Jolink dacht dat Ten Have daar iets mee te maken had.