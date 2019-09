Benno belandt in de cel nadat vrouwtjespapegaai een mannetje blijkt

Verheij doet boos zijn relaas. Een vriend van hem uit Kilder kocht via Marktplaats in 's-Heerenberg een kromsnavelpapegaai, een zogeheten Bonte boer. Een vrouwtje, denkt hij. Die zijn duurder dan mannetjes. Maar bij een officiële geslachtsbepaling blijkt dat de papegaai een mannetje is.



Wat nu? Hij roept de hulp in van Benno Verheij, een vriend uit ‘s-Heerenberg. Namens zijn vriend gaat Verheij telefonisch verhaal halen bij de verkopers. Die willen de papegaai niet terugnemen en ook naar het betaalde geld voor de geslachtsbepaling kan worden gefloten. Na een heftige woordenwisseling meldt Verheij dat hij aangifte zal doen bij de politie.

Quote Hij vroeg of ik mijn identi­teits­be­wijs bij me had. Had ik niet. ‘Dan kan ik u daarop aanhouden’, zei hij Benno Verheij

‘Politieman reageerde geïrriteerd’

Maar bij de politie zeggen ze niks voor Verheij en zijn vriend te kunnen doen. Wat hun betreft is het een civiele zaak. Verheij gaat daar niet mee akkoord en vraagt of hij teruggebeld kan worden.



,,Ik zei dat er geen haast bij was. Ondertussen ben ik gaan wandelen richting Kilder toen ik gebeld werd. Ik stelde voor om dit niet telefonisch te bespreken, maar een afspraak op het bureau te maken.’’



,,De politieman reageerde geïrriteerd, hij wilde van mij horen wat er aan de hand was. Dat wilde ik niet en heb het gesprek beëindigd. Ik werd opnieuw gebeld, de agent zei dat hij er klaar mee was. Ik zei weer dat ik dat niet wilde. Ik was op mijn wandeling aangekomen bij Zeddam.”

‘In een cel van 2 bij 2'

Even later reed een politieauto het fietspad in Zeddam op. ,,Dezelfde politieman die ik aan de lijn had, sprak me aan en zei: u gaat nu vertellen wat er gebeurd is. Ik weigerde dat daar in het openbaar te doen. De agent was weer geïrriteerd.’’

Quote Toen heb ik 112 gebeld, dat kan zonder tegoed, en heb de meldkamer gevraagd mijn vrouw in te lichten Benno Verheij ,,Hij vroeg of ik mijn identiteitsbewijs bij me had. Had ik niet. ‘Dan kan ik u daarop aanhouden’, zij hij. Ik bood aan samen mijn ID-kaart op te halen. Maar ik werd in de politieauto gezet en kwam in Doetinchem in een cel van 2 bij 2.’’



Tegen Verheij is proces verbaal opgemaakt. ,,Het kost me waarschijnlijk 90 euro. Een verzoek om mijn vrouw te mogen bellen omdat ik op mijn eigen telefoon geen beltegoed meer had, werd geweigerd. Toen heb ik 112 gebeld, dat kan zonder tegoed, en heb de meldkamer gevraagd mijn vrouw in te lichten. Even later had ik haar toch aan de lijn. Anderhalf uur later, om 21.00 uur in de avond werd ik vrij gelaten. Ik heb iemand op straat aangesproken even mijn vrouw te bellen om me op te halen.”

Haantjesgedrag

Verheij: ,,Het is treurig hoe dit is gegaan. De agent voelde zich op zijn ziel getrapt. Omdat ik niet deed wat hij zei dat ik moest doen. Het was zulk haantjesgedrag. Ik wilde een vriend helpen omdat hij opgelicht is en kom uiteindelijk zelf in in een cel terecht. Ik ga dit aanvechten, dit is niet correct. Ik wacht even af of er een vervolg, een aanklacht komt.”

Quote De collega had de beste bedoelin­gen om het op te lossen Henny Plant, Politiewoordvoerder Woordvoerder Henny Plant van de politie bevestigt de aanhouding van Verheij. Volgens Plant wilde de betrokken agent bemiddelen in het conflict en toen dat telefonisch niet lukte, heeft hij Verheij op straat aangesproken.



,,De collega had de beste bedoelingen het op te lossen. Maar het gedrag van meneer was zodanig dat op dat moment voor hem niets anders overbleef dan hem te vragen naar een identiteitsbewijs. Dat kon hij niet. En dan heeft een agent het recht iemand aan te houden.’’ Plant erkent ook dat Verheij vanuit de cel telefonisch contact heeft gehad met de meldkamer.

Teamchef zoekt uit wat er gebeurd is