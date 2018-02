Bergers: Na ongelukken onnodig lang in de file door procedures

Een van de grote ergernissen is het veiligheidsvoorschrift dat een berger bij een pechgeval of ongeluk pas aan het werk mag als er een weginspecteur van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat is om de plek des onheils te beveiligen. In veel gevallen komt er geen inspecteur of is die te laat.



Dat zegt voorzitter Rob de Jong van de Vereniging Bergings- en Mobiliteitsspecialisten. ,,Het werkt veel beter als wij direct met twee voertuigen uitrukken en de ene berger de andere beveiligt", is zijn overtuiging. De Jong schat in dat daarmee de weg gemiddeld vier tot vijf minuten sneller vrij is dan nu.



Willem Wanrooij van Van Amerongen Facilitair in Arnhem noemt een voorbeeld op de Pleijroute in Arnhem, een van de drukste Gelderse wegen. ,,Staat een berger daar 20 minuten te wachten om een auto weg te halen omdat een weginspecteur van de provincie Gelderland uit bijvoorbeeld Tiel moet komen. En al die tijd stroopt het verkeer op."