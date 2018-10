Beroepsvisser vangt bijna 200 goudvissen in Jansbeek in Arnhem

De Jansbeek werd een jaar geleden aangelegd. Sindsdien zijn er meerdere keren in het geniep goudvissen uitgezet. Aanvankelijk ging het om een enkele vis, maar de afgelopen maanden zwom er een groot aantal scholen met soms tientallen vissen. ,,De vissen zijn allemaal uitgezet. Het is onmogelijk dat de tien in het voorjaar uitgezette goudvissen voor een kleine tweehonderd nakomelingen in het najaar hebben gezorgd”, zegt Mark Ketelaar van het Waterschap Rijn en IJssel.

Leo de Groot van de Partij voor de Dieren in Arnhem vindt de visactie van het Waterschap Rijn en IJssel een goed initiatief. Hij heeft wel vraagtekens bij het uitzetten van de snoek: ,,Ik ben geen ecoloog, maar ik vraag me af of de snoek ook niet zorgt voor een verstoring van het ecologische systeem in de Jansbeek. Geen goudvis zal meer aan de aandacht van het dier ontsnappen, maar ook andere, inheemse vissen zullen ten prooi vallen aan de snoek. Ik weet niet of dat de bedoeling is.”