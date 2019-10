Bertus (95) ontsnapte aan de oorlog en trouwde met de huishoudster

Bertus van ’t Westeinde was achttien jaar toen hij vanuit bezet Nederland werd tewerkgesteld in Dortmund. Hij was ook achttien jaar toen hij halsoverkop vluchtte uit de chemische fabriek waar hij was geplaatst. ,,Als je niet maakt dat je wegkomt, wordt dit je dood’’, had een Duitse schoonmaker hem ingefluisterd. Wat had Bertus gedaan? Hij had Hitler beledigd. Tegen een andere schoonmaker gezegd dat hij het quatsch vond dat miljoenen mensen achter zo’n foute vent aan liepen.



,,Na die waarschuwing ben ik me nog diezelfde nacht onder de kantine van de fabriek gaan verstoppen’’, vertelt Bertus ruim 77 jaar later. ,,De volgende ochtend heb ik me aangesloten bij jongens die op verlof gingen naar Nederland. Met hen liep ik de grens over.’’