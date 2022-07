Beruchte oplichter ‘Bolle Willem’, die unieke oldtimer jatte, alsnog achter de tralies

Er zit halverwege mei nauwelijks iemand in de rechtszaal in Maastricht: de officier, drie rechters en de advocaat. De stoel naast de raadsheer is leeg. Van Willem S., ook wel Bolle Willem genoemd, is geen spoor te bekennen. Zoals de Limburger zich al een jaar lang verschuilt door in Zuid-Nederland van vakantiepark naar vakantiepark te trekken. Als hij op 30 mei wordt veroordeeld tot vierenhalf jaar gevangenisstraf, verdwijnt er dan ook niemand in een cel.