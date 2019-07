Beschonken man laat auto staan, wagen gaat in vlammen op

Rond half vijf vanochtend kwam de melding van de brand binnen op de brandweerkazerne. Het vuur was snel onder controle, maar de brandweer kon niet voorkomen dat de auto volledig in vlammen op ging.



De eigenaar van de auto was inmiddels door een vriend gewaarschuwd. Hij vertelde dat hij zijn auto eerder in de nacht op de parkeerplaats had achtergelaten na een evenement. Omdat hij had gedronken wilde hij niet achter het stuur stappen en zou hij zijn auto ophalen nadat hij zijn roes had uitgeslapen.



De oorzaak van de brand is niet bekend maar brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie heeft de zaak in onderzoek. Een bergingsbedrijf heeft het uitgebrande voertuig afgesleept.