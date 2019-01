Beschoten meisje (2) in Helmond na vijf dagen weer thuis, verdachte twee weken langer vast

De peuter zat maandag achterop de fiets bij haar moeder toen ze door een kogel werd getroffen in haar been. De schietpartij waarin moeder en dochter terechtkwamen, had vermoedelijk te maken met een conflict in het Helmondse drugsmilieu.

De inzittenden van een auto waren het eigenlijke doelwit van de schutters. Zij werden in een winkelgebied op klaarlichte dag onder vuur genomen.

Het meisje werd direct geopereerd en lag sindsdien in het ziekenhuis. Door de schietpartij raakte ook een 15-jarig meisje gewond, maar zij kon maandag na behandeling in het ziekenhuis al naar huis. Enkele leerlingen van het Dr. Knippenbergcollege zagen hoe hun klasgenoot door een kogel in haar arm werd geraakt.

Arrestatie

De politie pakte eerder een 23-jarige man uit Helmond op, maar die bleek na onderzoek niet bij de zaak betrokken te zijn. Kort na de eerste aanhouding kwam een 21-jarige man als verdachte in beeld. Hij werd dinsdag in de loop van de dag gezien in een woning in Helmond. Een arrestatieteam viel rond 16.00 uur de woning binnen. De man zit vast. Vandaag is zijn voorarrest met veertien dagen verlengd.

Naast de vermeende schutter pakte de politie nog vier verdachten op. Ze waren dinsdag allemaal aanwezig in het appartement toen het arrestatieteam binnenviel. De agenten vonden enkele vuurwapens in het huis en daarom werden ook de bewoner (51) en drie andere mannen (27, 20 en 18) opgepakt. Zij worden vooralsnog niet verdacht van een rol bij de schietpartij. Specialisten onderzoeken of een van de wapens is gebruikt bij het schietincident.