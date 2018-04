Besloten netwerk vol naaktfoto's van meisjes is 'digitale groepsverkrachting'

Er zou volgens haar veel meer met (jonge) jongens gepraat moeten worden over seks en alles wat daar bij komt kijken. Er zijn wel voorlichtingsprogramma’s, maar die gaan nog te vaak te veel over veilig vrijen. ,,Seksualiteit is veel meer dan coïtus. Het is ook een knipoog, iets lekkers voelen. Het wordt zo gereduceerd. Daar moet iets bij”, aldus Meulenbeld, die een klimaat wil creëren waarbij er een positief gesprek over seksualiteit kan ontstaan.



We denken vaak 'die jongens redden zich wel', maar dat is volgens Meulenbeld niet zo. Naast de politie die uitdraagt dat het strafbaar is om naaktfoto's van iemand te delen en voorlichting op scholen, zijn er rolmodellen nodig. ,,Er zijn nogal wat missende vaders. Wat vertellen we de jongens? Wie doet dat? Jongens zijn seksueel ook kwetsbaar, net als meisjes. Ze hebben geen flauw idee en willen het wel heel graag weten. Gaan ze dat dan aan hun moeder vragen? Nee."