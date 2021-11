Besmette radioloog werkt, tot ontsteltenis van collega’s, gewoon door omdat hij onmisbaar is

Hoewel hij besmet is met corona werkt een radioloog, tot ontsteltenis van collega’s, gewoon door bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Dat is mogelijk als iemand ‘onmisbaar is voor de continuïteit van de zorg’, reageert een woordvoerster.

Bij een radioloog van het JBZ is afgelopen woensdag na een pcr-test een coronabesmetting vastgesteld, zo melden verontruste personeelsleden. De persoon in kwestie is sindsdien gewoon blijven werken. ,,We hebben dat bij leidinggevenden aangekaart, maar krijgen te horen dat het besmettingsrisico heel laag is”, zegt een medewerker die anoniem wil blijven.



De richtlijnen van het RIVM zijn duidelijk: als je corona hebt, ga je tien dagen in quarantaine. ,,Bizar dat juist het ziekenhuis dat zelf anders invult. Wij voelen ons onveilig. We hebben ook familieleden met een zwakke gezondheid.”

Onveilig gevoel

Het JBZ wil in verband met de privacy niet op een individuele casus ingaan. ,,Maar ons beleid is dat als iemand onmisbaar is voor de continuïteit van de zorg, hij of zij onder strikte voorwaarden mag komen werken. Dat betekent dat iemand een medisch mond-neusmasker draagt en 1,5 meter afstand houdt”, zegt een woordvoerster.

Het ziekenhuis gaat volgens haar niet lichtzinnig met zo’n situatie om. ,,Dan is sprake van een virusload onder een bepaald niveau. Ik snap dat mensen zich erg onveilig voelen, maar dat is niet nodig.” Van onmisbaarheid is bijvoorbeeld sprake als anders patiënten afgezegd moeten worden.

Geen uitzondering

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg maakt geen uitzondering bij een vastgestelde besmetting van medewerkers, zo leert navraag. ,,Wij volgen de landelijke richtlijnen. Besmet met corona betekent thuisblijven, punt”, zegt een woordvoerder.

