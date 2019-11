Bestaat Sinterklaas? Zo vertel je je kind over 5 december

Hoe weet je wanneer je kind toe is aan de waarheid?

,,Wanneer het kind zelf begint te twijfelen. Als dat gebeurt, is het belangrijk dat ouders die twijfel niet gaan tegenspreken, want dat is controleerbaar liegen. Dan loop je het risico dat kinderen achteraf teleur-gesteld zijn. Tegelijkertijd hoeft de twijfel niet meteen te worden bevestigd. Het best is om de vraag terug te kaatsen. Stel, het kind vraagt: ‘Hoe kan het paard nou over het dak lopen?’ Dan kun je als ouder vragen: ‘Hoe denk je zelf dat dat kan?’ Als de vragen zich opstapelen, kun je natuurlijk op een gegeven moment wel het verhaal bevestigen.’’