Bestelbus vol MDMA met straatwaarde van 100 miljoen euro van snelweg geplukt

Video LIVE: 'Geen bewijs voor rol kroongetui­ge Nabil B. bij moordpo­ging’

13:09 In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol wordt vandaag het proces tegen de verdachten in de liquidatiezaak rond de voortvluchtige Ridouan Taghi hervat. Het is de eerste openbare zitting sinds de moord op advocaat Derk Wiersum, die kroongetuige Nabil B. verdedigde. Verslaggever Yelle Tieleman is erbij en doet onderaan dit artikel live verslag via Twitter.