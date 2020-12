Bestellingen geannuleerd door boerenprotesten bij distributiecentra

UpdateAls gevolg van boerenprotesten bij distributiecentra van verschillende supermarkten, vrijdag en zaterdag, is een aantal bestellingen niet bezorgd. In Raalte (Overijssel) blokkeren boeren sinds vrijdagavond met trekkers de ingang van een bevoorradingscentrum van Jumbo. In Zwolle voerden boeren actie bij een distributiecentrum van Albert Heijn en ook in de Gelderse plaatsen Oosterhout en Geldermalsen werd actie gevoerd.

Een woordvoerster van Jumbo laat zaterdagavond weten “begrip te hebben voor de zorgen van Nederlandse boeren”, maar ook “alles op alles” te zetten “om de schappen goed gevuld te houden en voor nu zien wij geen problemen. Onze klanten kunnen nog steeds voor al hun boodschappen bij ons terecht. Online bestellingen proberen we zoveel mogelijk later uit te leveren, maar we hebben aan aantal bestellingen helaas moeten annuleren.”

Door het protest bij het distributiecentrum van Albert Heijn ontstond zaterdag drukte op de wegen rond Zwolle. Ook in Raalte waren vanochtend boerenacties. De boeren daar zeggen pas te vertrekken als ze meer geld voor hun producten van Jumbo krijgen. Ondanks de eerder door Jumbo afgegeven intentieverklaring, lijkt er geen zicht op een einde van de blokkade van het distributiecentrum. Woordvoerder William Schoonhoven stelt namens de boeren dat de gesprekken nog gaande zijn: ,,Het verloopt stroef. Zo stroperig. Dit kan nog uren duren.”Vrijdag werd er ook actie gevoerd, toen blokkeerden boeren in Woerden en Veghel een distributiecentrum van Jumbo.

Arnhem-Nijmegen

Duizenden klanten van Albert Heijn in de wijde regio Arnhem-Nijmegen krijgen deze zaterdag geen boodschappen thuisbezorgd als gevolg van de boerenblokkades een distributiecentrum in Oosterhout. De bestellingen voor zondag zijn eveneens onzeker, aldus een medewerker van een AH-vestiging in Gelderland. Vermoedelijk krijgen zaterdag al gauw 4000 à 5000 klanten geen boodschappen thuis. ,,Vandaag zou net een recorddag zijn: tachtig ochtendritten en tachtig avondritten. Er doen gemiddeld zeker twintig adressen per rit aan. En dan komen daar de bestellingen bij de pick-up-points in de winkels nog bij.”

De medewerker, die anoniem wil blijven, vreest dat de boeren de acties het hele weekend vol willen houden. ,,Via via hoor ik dat ze aangeven dat wij maandag weer aan de slag kunnen. Dus betwijfel ik of de bestellingen van morgen gaan lukken.” En dat zou nog eens enkele duizenden klanten duperen.

Tilburg

Later op de dag toog een groep van zo’n zeven boeren ook naar een distributiecentrum van de Albert Heijn in Tilburg. Ze hebben hun tractoren aan de kant van de weg geparkeerd en hinderen het verkeer van en naar het ‘dc’ niet. De boeren zijn het gebouw binnen gegaan om daar in gesprek te gaan met de leiding van de afdeling. Ze spreken van ‘een vriendschappelijke actie.’

De politie is op de hoogte en houdt de boel in de gaten. Gezien de andere demonstraties in het land stonden agenten al klaar om snel naar distributiecentra te gaan, aldus een woordvoerder.

Ultimatum

Boerenorganisatie Farmers Defence Force (FDF) zei eerder dat het om een spontane actie van individuele boeren gaat. Donderdag liep een ultimatum van de actiegroep af. FDF had geëist dat supermarkten 3 procent van hun omzet afdragen aan de coöperatie Farmer Friendly. Boeren zijn ook boos over een akkoord dat het kabinet sloot met de oppositie over de stikstofwet. Ze noemen de aangescherpte doelen, een halvering van de stikstofuitstoot in 2035, onhaalbaar.

Het Centraal Bureau Levensmiddelen(CBL) zegt te hebben aangegeven langer tijd nodig te hebben om te kijken naar het Farmer Friendly-voorstel. Directeur Marc Jansen zei al eerder zich niet onder druk te laten zetten met een ultimatum en daaraan gekoppelde dreigementen.

Onaanvaardbaar

Zaterdag herhaalde het CBL die boodschap aan de boeren. Het CBL noemt dit soort blokkades van distributiecentra “in deze periode van kerstdrukte én de coronapandemie onacceptabel”. “Zeker in de drukke decembermaand is de capaciteit om ‘verloren ritten’ in te halen zeer beperkt. Lege winkelschappen en mogelijk niet bezorgde boodschappen betekenen simpelweg dat klanten op een ander moment naar de winkel moeten komen, wat weer voor extra drukte en langere wachtrijen zorgt. De blokkades hebben daarmee een gezondheids- en veiligheidsrisico. Veel mensen worden gedupeerd door de boerenacties. Het CBL staat in nauw contact met de overheid en autoriteiten om ervoor te zorgen dat de voedselvoorziening voor Nederland niet verder verstoord wordt.”

Met tractoren hebben agrariërs zaterdagochtend de toegang tot bevoorradingscentra van Albert Heijn geblokkeerd:

Vrijdag werd ook al actie gevoerd, toen blokkeerden boeren in Woerden en Veghel een distributiecentrum van Jumbo.

Spontane actie

Boerenorganisatie Farmers Defence Force (FDF) zegt dat het om een spontane actie van individuele boeren gaat. Donderdag liep een ultimatum van de actiegroep af. FDF had geëist dat supermarkten 3 procent van hun omzet afdragen aan de coöperatie Farmer Friendly.

De boeren zijn ook boos over een akkoord dat het kabinet sloot met de oppositie over de stikstofwet. Ze noemen de aangescherpte doelen, een halvering van de stikstofuitstoot in 2035, onhaalbaar.

Bekijk hier de reactie van FDF-voorman Mark van den Oever:

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: