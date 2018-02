Bestuur iPad-school Maurice de Hond failliet verklaard

Nederlands bekendste opiniepeiler was sinds de zomer van 2014 voorzitter van de zogenoemde iPad-school De Voorsprong in Amsterdam-Zuidoost. Twee jaar later, in oktober 2016, ging de school dicht wegens gebrek aan leerlingen, maar de school kreeg nog negen maanden lang onderwijsgeld op haar rekening.



Volgens de Onderwijsinspectie heeft de school geen recht op dit geld, als er geen les wordt gegeven. Daarop vorderde de uitvoeringsorganisatie DUO de 2 ton terug. Iets wat De Hond op zijn beurt weigerde te betalen, omdat de Inspectie volgens hem zelf een fout heeft gemaakt. Hij noemde de claim eerder 'onterecht en gênant'. ,,Vóór we besloten dat de school in Amsterdam-Zuidoost geen toekomst had heeft onze bestuurssecretaris naar DUO gebeld met de vraag of onze financiering zou doorlopen tot het einde van het schooljaar. Het antwoord was ja."