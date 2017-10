Bestuurder (80) kon dodelijke aanrijding met kind (4) niet voorkomen

Prachtig weer: ‘Er gaan dagrecords sneuvelen’

12:12 Mogelijk vandaag maar zeker morgen gaan er weerrecords sneuvelen. Het wordt namelijk zomers warm. De oplopende temperaturen, wel tien graden boven wat normaal is in deze tijd van het jaar, worden veroorzaakt door een samenspel van tropische orkaan Ophelia en een omvangrijk hogedrukgebied boven Europa. Zo is er ‘een snelweg van subtropische lucht ontstaan’ én die komt onze kant op.