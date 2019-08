Bestuurder dodelijk ongeluk Sint-Oedenrode had te veel gedronken

Kinderwa­gen vliegt in brand door ‘opgeraapte stenen’

10:58 Als je stenen raapt op het strand, verwacht je niet dat die spontaan in brand vliegen. In Cadzand gebeurde dat gisteravond wel. De stenen vatten vlam terwijl ze in een mandje onderin een kinderwagen lagen, vermoedelijk doordat er fosfor op zat.