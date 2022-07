Bestuursvoorzitter Amsterdams studentencorps treedt af na ‘hoeren’-incident

‘Als rector kan en wil ik niet langer de verantwoordelijkheid blijven nemen voor incidenten en gedrag van leden die mijn persoonlijke grens te boven gaan’, schrijft Vos op de website van de studentenvereniging. ‘Als de vereniging op de door ons ingeslagen weg verder wil, zullen alle leden zelf dit mandaat ten volste moeten ondersteunen en zich moeten gaan gedragen naar de normen en waarden van de vereniging waar zij lid van willen blijven. Ik weet dat er een oplossing zal komen om deze gedeelde pijn van de afgelopen dagen een plek te geven en dat de vereniging zich zal vormen naar de vereniging die we willen worden. Momenteel ben ik als rector echter niet in staat om verder te kunnen bijdragen aan die oplossing.’

Vos verwijst in haar statement naar de cultuuromslag die zij met haar bestuur wilde bewerkstelligen, nadat vorig jaar misstanden tijdens de ontgroening naar buiten waren gekomen. Bij zes disputen werden aankomende leden geslagen, vernederd en geschopt. Na het opstellen van een nieuwe gedragscode en het instellen van strenge voorschriften tijdens de ontgroening zei de Senaat juist in juni nog te rekenen op een radicaal andere en vooral veilige kennismakingstijd.

Weerstand

‘Ondanks mijn volledige inzet, heb ik helaas toch een aantal situaties en risico’s tijdens dit proces nog onderschat en blijkt dat er bij een groep leden binnen het A.S.C./A.V.S.V. de behoefte bestaat tegen de basisprincipes van het cultuurveranderingsproces in te blijven gaan. Tevens blijkt er binnen die groep geen of een te beperkt corrigerend vermogen te bestaan om in bepaalde situaties snel en adequaat bij te sturen’, zegt Vos. Tijdens het gewraakte ‘herendiner’ werden vrouwen uitgemaakt voor ‘hoeren’ en ‘sperma-emmers’. Daarop kwam een verbolgen reactie van honderden, vooral vrouwelijke leden.

Dat deze beweging op gang is gekomen, vervult Vos met trots: ‘In het bijzonder ben ik onder de indruk van de honderden vrouwelijke leden die zich uitgesproken hebben en samen deze lijn in het zand getrokken hebben. Het laat zien dat we als vereniging in een nieuwe fase beland zijn en er geen weg terug meer is. Daar ben ik trots op. Ook al lijkt dit van buiten een crisis, aan de binnenkant is er iets groots gaande.’

Steun

De Senaat meldt in een reactie het opstappen van Vos ‘enorm dapper’ te vinden en bedankt haar ‘voor het geven van al haar energie sinds vorige zomer om de cultuurverandering in gang te zetten. Ze is het boegbeeld van de ingeslagen weg en haar visie zal hopelijk nog lang uitgedragen worden.’

Met het aftreden van Vos voldoet het verenigingsbestuur naar eigen zeggen niet langer aan de eis van minstens vijf leden om besluiten te kunnen nemen. Tijdens een algemene ledenvergadering vrijdag wordt de leden gevraagd zich achter de ingezette cultuurverandering te scharen en aan te geven of het bestuur, als het weer voltallig is, met dat mandaat verder kan.

De corpsleden die de vrouwonterende uitspraken afgelopen weekend deden, leggen hun functie binnen de vereniging neer, bleek woensdag uit een persbericht. Ook zal A.S.C./A.V.S.V. voorlopig geen nieuwe aspirant-leden inschrijven. Burgemeester Halsema liet weten te kijken naar aanvullende maatregelen tegen het corps.

Caroline van der Plas (BBB) reageerde in Op1 op de grensoverschrijdende uitspraken bij het Amsterdamsch Studenten Corps:

Praat mee

