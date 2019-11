Betere begeleiding zwangerschap kan dood van honderden baby's voorkomen

Vroeggeboorte heeft ‘heel veel consequenties’. ,,Het kind moet eigenlijk nog in de moeder zitten als het geboren wordt. Bij die kinderen is de ontwikkeling vaak wat minder goed. Zo kunnen er problemen ontstaan met voeden en ademhalen.’’



Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) noemt het ‘niet acceptabel’ dat de daling van het sterftecijfer stagneert. ,,Het verlies van je kind tijdens de zwangerschap of rond de geboorte is vreselijk. We moeten er alles aan doen om dat te voorkomen.’’ Hij wil meer inzetten op preventie. ,,Denk aan: niet roken en drinken tijdens de zwangerschap en speciale aandacht en ondersteuning voor kwetsbare vrouwen die zwanger zijn.’’



De brancheorganisatie van verloskundigen en de onderzoeker roemen het initiatief van dit kabinet voor ‘kansrijke start’. Minister Hugo de Jonge (VWS), gemeenten, partijen uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) zetten zich in voor de eerste duizend dagen vanaf de start van het leven van een kind. ,,Maar we maken er nog te weinig vorderingen mee,’’ aldus De Jonge. Het verbaast haar nog meer dat er niet vol op ingezet wordt, omdat het om ‘heel onomstreden maatregelen’ gaat. ,,Om vroeggeboorte tegen te gaan kunnen we dingen doen die geen bijwerkingen hebben en die vrouwen zelfs prettig blijken te vinden.’’