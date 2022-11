Bets zag de dood in de ogen, maar vond door te gaan roeien de remedie tegen haar spierziekte

IJsstadion Thialf wil extra geld Rijk vanwege stijgende energiekos­ten: tekort van 1 miljoen

IJsstadion Thialf maakt zich zorgen over zijn voortbestaan. De directie van de schaatshal in Heerenveen vraagt in een brief aan de Tweede Kamer om financiële steun vanwege de stijgende energiekosten. Zonder extra geld is het onzeker of het lukt tot het einde van het schaatsseizoen open te blijven, meldt zij.

25 november