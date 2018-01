Betty wacht al twintig jaar op therapie

'Ik vraag me al heel lang af: wie of wat ben ik in de ogen van bepaalde mensen? Waarom is er voor mij onvoldoende hulp, ook al voel ik me soms depressief en vol wanhoop en zie ik het leven op dat moment niet meer zitten?'



Op twee A4'tjes beschrijft Betty van Eck (49) hoe zij zich behandeld voelt in Siependaal, de instelling voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in Tiel, tegenwoordig onderdeel van Pro Persona. Ze heeft de brief vorige maand gemaild naar medewerkers. ,,De verpleegkundigen vonden die mooi en duidelijk. De artsen vonden dat ik zo negatief was over Pro Persona.’’



Betty zucht. Ik zit tegenover haar aan de eettafel in haar huis in Eck en Wiel, een seniorenwoning met alle vertrekken gelijkvloers. Ze is nog te jong om er te mogen wonen, maar vanwege haar reuma is een uitzondering gemaakt. Bijna twintig jaar lang staat ze onder behandeling van de Tielse ggz-instelling, vijf keer is ze er langere en kortere tijd opgenomen geweest na een crisissituatie. ,,Eigenlijk is er al die tijd niets gebeurd. Alleen maar praten, geen behandeling. Therapie heb ik nooit gehad, want er was niets dat geschikt was voor mij, zeiden ze. Op het laatst ben ik zelfs bestempeld als zwakzinnig.’’