Beuningse baby overlijdt onder verdachte omstandigheden: ouders aangehouden

BEUNINGEN (GLD) - De politie heeft dinsdagmiddag de Beuningse ouders van een baby aangehouden die 2 november is overleden in het ziekenhuis in Nijmegen. Het kindje werd op 1 november met ernstig letsel binnengebracht in een ziekenhuis in Nijmegen en overleed een dag later.

Er wordt onderzoek gedaan naar de omstandigheden van het overlijden. Op dinsdag 8 november zijn de ouders van het kindje aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van het kindje.

Over de stand van het onderzoek kan de politie nog geen mededeling doen.

Kindermishandeling komt veel voor

Wat er precies gebeurd is met de baby, is nog onduidelijk. Maar als het om mishandeling van de baby zou gaan: mishandeling van kinderen komt volgens het Nederlands Jeugdinstituut veel voor: uit de laatste cijfers blijkt dat minstens 3 procent van alle kinderen in Nederland er slachtoffer van is.



Waarschijnlijk gaat het om nog veel meer kinderen, omdat die 3 procent gebaseerd is op kinderen waarbij professionals mishandeling hebben gesignaleerd.

Bij mishandeling gaat het niet alleen om bijvoorbeeld fysiek geweld, maar ook om verwaarlozing,zowel fysiek als emotioneel. Een bijzondere en zeer ernstige vorm van lichamelijke kindermishandeling is het shakenbabysyndroom, stelt het jeugdinstituut.



Hierbij schudt een ouder of verzorger een baby zo hard door elkaar, dat er schade aan het hoofd en/of hersenen van het kind ontstaan en het kind daar allerlei klachten aan overhoudt.

Gevaren vaak niet bekend

Vaak hebben volwassenen niet in de gaten hoe gevaarlijk dat schudden is, maar doen ze dat uit stress of een paniekreactie. ‘Als een baby maar blijft huilen en het lukt ouders of verzorgers niet om het te troosten of te kalmeren, dan kunnen zij zich machteloos of boos voelen’, stelt het instituut.



In 2017 overleed een zeven maanden oud jongetje in Breda aan bloeduitstorting onder het hersenvlies, vermoedelijk door dat schudden. Ook in Brunssum was een baby, vijf maanden oud, slachtoffer van het shakenbabysyndroom.

De afgelopen jaren zijn er meerdere overlijdens van baby’s te betreuren geweest waarbij er sprake was van verdachte omstandigheden. Dat was bijvoorbeeld in 2010 het geval bij baby Jairo. Stelselmatige mishandelingen zou volgens het sectierapport de doodsoorzaak zijn, reden om een maand na zijn overlijden de beide ouders te arresteren.



De vader zou het kind dusdanig hebben verwond, dat het uiteindelijk is overleden. De moeder, uit Ede, zou het kind niet voldoende beschermd hebben. Werd de man aanvankelijk veroordeeld, in 2020 werden beide ouders alsnog vrijgesproken.

Dit jaar stonden twee Rotterdamse ouders terecht nadat hun baby met ‘ontelbare botbreuken en bloedingen’ in het ziekenhuis was beland. Ze werden beiden veroordeeld tot een celstraf.

Mishandeling niet verplicht te melden

Artsen zijn volgens de code van artsenfederatie KNMG niet verplicht om te melden dat ze vermoeden dat een kind wordt mishandeld. Reden is dat aan een wettelijke meldplicht meer nadelen dan voordelen zitten.

‘Zo bestaat de kans dat ouders die hun kinderen mishandelen de arts gaan mijden als ze weten dat die een meldplicht heeft’, zo is te lezen in de ‘KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. ‘Dit terwijl diens hulp juist dan hard nodig is.’

Ook bestaat de vrees dat bij een meldplicht artsen alles gaan melden wat ook maar een beetje lijkt op kindermishandeling om zichzelf in te dekken. ‘Dat kan leiden tot veel onnodige meldingen. Dit is onnodig belastend voor alle betrokkenen en schaadt de vertrouwensrelatie arts-patiënt nodeloos.’

Meldrecht

Tegelijkertijd hebben de artsen ook een meldrecht: ze mogen hu beroepsgeheim schenden als ‘als dat noodzakelijk is om kindermishandeling en/of huiselijk geweld te stoppen’. Ook mag dat als een arts een een redelijk vermoeden heeft van kindermishandeling of huiselijk geweld en hij dat wil laten onderzoeken.

De melding mogen ze doen bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Die kan vervolgens onder meer de Raad voor de Kinderbescherming informeren, hulpinstanties inschakelen of melding doen bij de politie.

