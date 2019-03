Bevallende vrouw doet deur zelf open op moment dat agenten die willen inbeuken

‘Vorige week kregen wij een bijzondere melding tijdens de noodhulpdienst', schrijven de agenten op Facebook. ‘De meldkamer stuurde ons naar een woning in Vlissingen om de deur te openen voor een verloskundige, die samen met een ambulance onderweg was voor een bevalling. Omdat de bevalling sneller dan verwacht op gang kwam en de bewoonster alleen thuis was werden wij met spoed meegestuurd om de deur te forceren. Omdat wij in de buurt reden waren wij zeer snel op het adres. Ook een andere eenheid reed met ons mee om te helpen. Net op het moment dat wij de deur in wilden bonken deed de moeder open met haar net geboren baby’tje. Gelukkig kwam hierna al snel de verloskundige en het ambulancepersoneel die de zorg over namen van ons. De ambulance kon al snel weer verder omdat het gelukkig allemaal goed was.’