Beveiliging windmolenparken op Noordzee schiet tekort: ‘Kwetsbaar voor terrorisme en sabotage’

Tegen het jaar 2030 is ons land voor 40 procent afhankelijk van windenergie die wordt opgewekt op de Noordzee. Het aantal windmolenparken groeit dan ook snel. Alleen is bij de aanleg ervan onvoldoende rekeningen gehouden met ‘moedwillige dreigingen’, klinkt het. Van kwaadwillende landen, criminelen of terroristen.



,,Dit is een zaak van nationale veiligheid”, zegt Frank Bekkers, directeur van het The Hague Center for Strategic Studies (HCSS), een onafhankelijk kennisinstituut, tegen EenVandaag. ,,We bouwen vitale infrastructuur steeds verder en meer op zee, maar we zijn de veiligheid vergeten. En dat is verontrustend.”



Hij doelt op de conclusies die worden getrokken in het HCSS-onderzoek High Value of the North Sea, dat werd uitgevoerd in opdracht van de Koninklijke Marine en de Kustwacht. ,,Bij sabotage valt de koelkast uit, het licht, de fabriek valt stil. Daarmee staat heel Nederland feitelijk stil”, zegt Bekkers.