Bevriende verdachten van ongeval met kei blijven langer vast

De rechter-commissaris van de rechtbank in Breda bepaalde vanmiddag dat het drietal twee weken in voorarrest blijft. Het ongeval ontstond doordat er met opzet een kei op de weg zou zijn gelegd. De 33-jarige Tynni Habraken botste daar tegenaan en raakte zwaargewond. De twee jongens van zeventien en een van negentien komen uit Schijndel en werden vrijdag en zaterdag opgepakt. Volgens de politie zijn twee van hen vrienden van elkaar . De derde verdachte kwam tijdens het onderzoek bij de politie in beeld. Na het ongeluk had de politie DNA-sporen gevonden bij de kei. Dat leverde een match op met de eerste verdachte.

DNA-profiel

Na maandenlang technisch onderzoek en veel speurwerk in Schijndel werd afgelopen vrijdag de 17-jarige verdachte van zijn bed gelicht. Nadat hij officieel als verdachte werd aangemerkt, kon de politie DNA bij hem afnemen. Dat bleek overeen te komen met de DNA-streng die het NFI in juli al van de kei wist af te halen.



Al op 5 juli had het NFI een compleet DNA-profiel. Dat leverde echter geen match op in de DNA-databank van de politie. De verdachte is dus niet eerder in aanraking gekomen met de politie; er was nog geen DNA van hem aanwezig.



De verdachten werden vandaag niet in Den Bosch, maar in Breda voorgeleid. Dat gebeurde omdat er een 'connectie' is tussen 'een van de betrokkenen' en een medewerker van de rechtbank in Den Bosch. ,,Er wordt uitgeweken naar Breda om iedere schijn van partijdigheid te voorkomen'', liet een woordvoerster aan deze site weten.