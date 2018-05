Bevrijdingsdag zonovergoten

De zon begint al fel te worden met een zonkracht van 5 tot 6 tussen 12 en 15 uur. Wie nog niet goed gewend is aan de zon of een tere huid heeft kan daardoor binnen 15 tot 25 minuten verbranden. Smeren dus.

Het weer is stukken beter dan vorig jaar op Bevrijdingsdag. Toen was het grijs en kil - niet warmer dan 13 graden met buitjes. Bevrijdingsdag 2018 lijkt qua weer meer op 2016. Dat was de meest zonnige Bevrijdingsdag sinds het begin van de metingen in 1901.

De warmste Bevrijdingsdag was in 1990, toen werd het 27,8 graden in de Bilt. Het koudst was het in 1979, toen werd het in de Bilt slechts 7,2 graden.