Bevrijdingsfeest Wageningen gaat niet door

Minderjari­ge asielzoe­kers die verdwijnen ‘zwerven door Europa’

20:08 Van de honderden minderjarige asielzoekers die per jaar uit de Nederlandse asielopvang verdwijnen, is de helft al verdwenen voordat ze überhaupt weten of ze een verblijfsvergunning krijgen. Ze zwerven rond in Europa of zijn met hulp van mensensmokkelaars op doorreis.