Bewezen: op telefoon kijken slecht voor ogen van kinderen

De kinderen worden al jaren gevolgd. Op zesjarige leeftijd had 2,5 procent in die groep kinderen problemen met scherp zien in de verte. De problemen nemen sindsdien toe. Op negenjarige leeftijd had 12,5 procent van de kinderen last van bijziendheid en op hun dertiende dus 25 procent. Onvermeld blijft welk percentage 'normaal' is op deze leeftijden.

Alarm

Het is niet voor het eerst dat onderzoekers alarm slaan over de teruggang in zichtvermogen. In 2015 publiceerde Medisch Contact een artikel over het onderwerp. ,,Van de zestigers is één op de vier bijziend. Van de veertigers één op de drie. Van de twintigers één op de twee", meldde een onderzoeker toen. De trend is al zeker veertig jaar gaande, stelden onderzoekers van het Erasmus toen.