Bewoner vast voor brandstichting in eigen flat

Ruzie in grootste kerk van Nederland: kemphanen krijgen aparte diensten

9:03 Het grootste kerkgebouw van ons land is ten prooi gevallen aan interne twisten. De Gereformeerde Gemeente in Nederland, die in Opheusden beschikt over een kerkgebouw met 2850 zitplaatsen, begint zondag aan een ultieme poging om de verloren zieltjes weer binnenboord te krijgen. ‘Mensen luisteren met Chiquita’s in hun oren.’