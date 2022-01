Bezetters bos naast VDL Nedcar slapen vannacht in de bomen

Ze liggen in hangmatten, hoog in de bomen, en zijn niet van plan het bos te verlaten, lieten ze vandaag weten. De activisten gingen vanochtend in alle vroegte over tot bezetting van het bos om kap te voorkomen.



De activisten peinzen er niet over om de bossen te verlaten. ,,We blijven hier zitten totdat bekend wordt gemaakt dat het bos behouden blijft”, zei een woordvoerster van de actievoerders, staande onder een groot spandoek tussen de bomen met het opschrift Red het Sterrebos.

Lees ook Play Noodbevel afgekondigd in Sittard-Geleen om dreiging demonstratie bij Nedcar

Vrijdagmiddag werden er drie mensen aangehouden. Volgens de woordvoerder van de actievoerders was er geen reden tot paniek. ,,Er zijn wat politiebusjes en beveiligers van Nedcar in de buurt, maar zij zijn zeker geen mensen uit de bomen aan het halen. We gaan met een gerust hart de avond in.”

Verboden gebied

De omgeving is volgens haar tot verboden gebied verklaard. Activisten houden sinds vanochtend een bos bezet naast de autofabriek bij het Limburgse Born. Ze klommen met touwen in bomen en installeerden zich daar met hangmatten, maakte de actiegroep Red het Sterrebos bekend. Het gaat om tientallen als vleermuis verklede activisten uit het hele land, gelieerd aan verschillende klimaat- en milieuactiegroepen.

De gemeente Sittard-Geleen heeft vanmiddag een doodlopende weg op een bedrijventerrein aangewezen als plek waar mag worden gedemonstreerd. ,,VDL NedCar staat als eigenaar niet toe dat er op zijn privéterrein wordt actiegevoerd”, licht de gemeente toe. ,,Omdat de eigenaar van de bospercelen niet wenst dat dit op zijn privéterrein plaatsvindt heeft de gemeente een openbaar terrein, direct grenzend aan het VDL NedCar-complex, de Mitsubishi Avenue, aangewezen als demonstratieterrein.”

Blijven zitten

,,De actie is georganiseerd om het bos te beschermen tegen de geplande kap door autofabriek VDL Nedcar”, schrijven de actievoerders in een verklaring. ,,VDL Nedcar wil op de plek van het eeuwenoude bos een nieuwe productielijn neerzetten. De bosbeschermers roepen op om het plan aan te passen zodat het bos behouden blijft.”

Volgens een woordvoerster van de actiegroep Red het Sterrebos zijn overal in het gebied bordjes met ‘verboden toegang’ neergezet. Ook zijn er mobiele camera’s opgesteld. VDL wil 7 hectare van het Sterrebos kappen om uitbreiding van de productiehallen van Nedcar mogelijk te maken. Aan de rand van het bos verrijzen al de contouren van een nieuwe productiehal van de autofabriek.

Lees verder onder de video.

Laatste mogelijkheid

Gisteren reden gedurende de dag al busjes van de mobiele eenheid rond de autofabriek. ,,Waarschijnlijk hadden die niet verwacht dat wij 's nachts zouden opduiken”, vertelt woordvoerster De Beuk over hun actie. ,,Rond 06.00 uur 's ochtends, toen het donker en rustig was, trokken we het Sterrebos in.

Enkele tientallen actievoerders hebben zichzelf toen hoog in een boom vastgemaakt voor het behoud van het bos. ,,En daar gaan ze niet uit”, zegt de boombeschermster. ,,Nedcar blijft inzetten op de kap. Dus er is nog maar één mogelijkheid en dat is zelf in de boom blijven zitten.”

Openbare orde

‘De actie is georganiseerd om het bos te beschermen tegen de geplande kap door autofabriek VDL Nedcar’, schreven de actievoerders eerder in een verklaring. ‘VDL Nedcar wil op de plek van het eeuwenoude bos een nieuwe productielijn neerzetten. De bosbeschermers roepen op om het plan aan te passen.

Red het Sterrebos verdedigt dat met de nachtelijke actie de openbare orde op geen enkele manier in het geding is gekomen. ‘We waken ervoor dat iedereen de openbare weg kan blijven gebruiken’, staat in een verklaring.

VDL wil 7 hectare van het Sterrebos kappen om uitbreiding van de productiehallen van Nedcar mogelijk te maken. Tegen L1 zegt VDL Nedcar begrip te hebben voor de demonstranten. ,,Ook wij zijn liefhebbers van flora en fauna. De afgelopen jaren is een gedegen democratisch besluitvormingsproces doorlopen en daarbij zijn alle belanghebbenden betrokken, ook het belang van ecologie heeft daarbij zwaar meegewogen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Volledig scherm De actievoerders zijn 's nachts de bomen ingeklommen. ,,En daar gaan ze niet uit”, zegt een woordvoerster. © Red het Sterrebos