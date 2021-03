Bezoek aan vriendin in Venezuela eindigde in de cel: hoe Ronald dankzij militaire ervaring wist te overleven

‘Een eerlijk verhaal waarin hij zijn jeugdige zelf niet spaart’, schrijft Franklin E. van Kappen, generaal-majoor der mariniers (b.d.) in het voorwoord van het boek dat Ronald van Leeuwen heeft geschreven over zijn hachelijke avontuur in Venezuela. 35 jaar lang heeft de oud-marinier uit Den Haag het verhaal over zijn aanhouding, verhoor en ontsnapping in een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor zich gehouden.