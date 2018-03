Bezoek Turks kopstuk afgeblazen na topoverleg met Nederland

videoEen bezoek aan Deventer van een prominent lid van de Turkse AK-partij is afgeblazen na overleg met Nederlandse diplomaten. Na de rellen een jaar geleden in Rotterdam achtten zij de komst van de Turkse oud-minister onwenselijk.

Fatma Sahin, een prominent lid van de Turkse AK-partij van president Erdogan, zou zaterdagavond spreken op een bijeenkomst met alleen vrouwen in de Centrum Moskee in Deventer. Een gevoelig moment, zo aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.

Bijna precies een jaar geleden – in het weekend voor de Tweede Kamerverkiezingen – leidde een bezoek van de huidige Turkse minister van Familiezaken Fatma Kaya aan Rotterdam tot een diplomatieke rel, die nog altijd voortsleept. Zij werd toen onder politiebegeleiding teruggebracht naar Duitsland, waar ze eerder een bezoek aan had gebracht.

Landingsrechten

Kaya was per auto naar het Turkse consulaat in Rotterdam gereisd, nadat het kabinet een stokje had gestoken voor een aangekondigd bezoek van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu. Hij wilde in ons land campagnevoeren voor een referendum dat de Turkse president meer macht zou geven. Het kabinet-Rutte II stond dat niet toe en trok zijn landingsrechten in.

Nederland besloot begin februari de ambassadeur, die sinds maart vorig jaar niet meer welkom was in Turkije, officieel terug te trekken.

'Niet passend'

Ondanks de spanningen tussen Turkije en Nederland informeerden de Turkse autoriteiten ons land over het voorgenomen bezoek van oud-minister Sahin. De twee landen gingen vervolgens op ambtelijk niveau met elkaar in overleg, meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. ,,We zijn samen tot de conclusie gekomen dat dit voorgenomen bezoek op dit moment niet passend zou zijn.” De woordvoerder wil verder inhoudelijk niet ingaan op het afgeblazen bezoek; ook niet of Nederland druk heeft uitgeoefend.

Ondanks de diplomatieke ruzie houden de twee landen wel contact, benadrukt de woordvoerder van het ministerie. ,,Nederland blijft met Turkije in gesprek over onderwerpen die ons beide aangaan. Dat gaat om bezoeken over en weer, maar ook over zaken als veiligheid en migratie.”

Minister Stef Blok van Buitenlandse noemt een bezoek van de Turkse ex-minister ‘onverstandig’. Volgens hem is er vorig jaar ‘te veel gebeurd’ om dit nu te laten doorgaan en is de relatie tussen Nederland en Turkije is onvoldoende hersteld om het bezoek van het prominente lid van de AK-partij te laten doorgaan. ,,Ik ben blij dat we er in goed overleg uitgekomen zijn”, stelde Blok over het afzeggen van het bezoek.