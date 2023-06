Bezoekers concert Beyoncé moeten ‘rekening houden met vertraging’, NS: Neem voldoende water mee

Er kunnen dit weekend geen treinen rijden tussen Amsterdam Centraal en Amsterdam Amstel en tussen Amsterdam Sloterdijk en Haarlem. Tussen Amsterdam Sloterdijk en Haarlem zet NS bussen in. Een woordvoerder van NS laat desgevraagd weten dat ‘ondanks dat we hoogfrequent bussen rijden, het vanwege het zomerse weer druk zal zijn bij de opstapplaatsen en in de bussen’. Het wordt zondag immers 30 graden. De NS raadt reizigers aan zich hier goed op voor te bereiden en voldoende water mee te nemen. ,,Op de meeste stations is een watertappunt beschikbaar", aldus de NS.

Concert Beyoncé

Eerder deze week liet concertorganisator Mojo de concertbezoekers via een email al weten dat zij ‘rekening moeten houden met drukte en vertragingen'. Zaterdag en zondag doet Beyoncé de Johan Cruijff ArenA aan voor haar Renaissance Tour. De Arena ligt op loopafstand van twee treinstations: Amsterdam Bijlmer ArenA en Duivendrecht. Maar beide stations zijn komend weekend moeilijker bereikbaar door werkzaamheden aan het spoor. Er is een aangepaste dienstregeling met andere vertrektijden en vertreksporen. NS en ProRail raden reizigers die komend weekend naar de hoofdstad afreizen aan goed de reisplanner te checken en rekening te houden met extra reistijd.

Begin deze maand legde een IT-storing bij ProRail het treinvervoer rondom Amsterdam Centraal plat. Honderden reizigers strandden toen in Amsterdam en moesten de nacht doorbrengen op veldbedjes in de Ziggo Dome en in opengestelde treinen op stations. Het was extra druk omdat die dag Harry Styles een concert gaf in de Johan Cruijff ArenA.