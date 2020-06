Bezoekers Efteling komen vast te zitten in de Python door storing

Voor het eerst nul doden door coronavi­rus: ‘Prachtig, laten we dat zo houden’

16:28 Het aantal mensen van wie de afgelopen 24 uur in Nederland is gemeld dat ze aan corona zijn overleden, is voor het eerst sinds de fatale uitbraak van het virus uitgekomen op nul. Volgens viroloog Marion Koopmans is dit absoluut een mijlpaal.