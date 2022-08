Bezorgde Nederlanders zetten mes in huishoudboekje

Nederlanders zijn zo bezorgd over de gestegen prijzen dat ze massaal energie en water besparen en goedkoper boodschappen doen. Twee derde van de huishoudens maakt zich zorgen over de energierekening, driekwart is bezorgd over de dure boodschappen. Dat blijkt uit onderzoek van deze site door Panel Inzicht.

Door de fors gestegen energieprijzen en de oorlog in Oekraïne is het leven in een jaar tijd ruim 10 procent duurder geworden. Het is voor veel mensen aanleiding om rigoureus in hun huishoudboekje te snijden. Ruim acht op de tien (84 procent) probeert het energieverbruik te minderen, ongeveer dezelfde hoeveelheid doet zuiniger aan met kraanwater (78 procent). Twee derde van de huishoudens neemt andere maatregelen om rond te komen, zoals een goedkopere supermarkt bezoeken.

Zeven op de tien Nederlanders zet de thermostaat lager, 44 procent pakt minder vaak de auto. Liefst 82 procent van de mensen doucht minder of korter. Ruim een derde (36 procent) besproeit het gazon minder vaak. Bijna twee derde zet de kraan uit bij het tandenpoetsen, en ruim een kwart hergebruikt regen- of restwater.

Daar blijft het niet bij, want bijna zes op de tien Nederlanders bezoekt vaker een discount-supermarkt, zoals Lidl. De helft van de huishoudens zegt eenvoudiger te eten. Het schrappen van vakanties, overslaan van avondjes uit en het opzeggen van abonnementen worden eveneens veelvuldig genoemd.

Psychisch

Uit het onderzoek, waaraan duizend mensen van 18 jaar en ouder meededen, blijkt hoezeer het dure leven er in hakt, ook psychisch: twee derde van de huishoudens maakt zich (veel) zorgen over de dure energierekening. De helft zegt inmiddels ook maandelijks een veel hoger voorschot te betalen dan vorig jaar. Gemiddeld gaat het om 123,40 euro per maand extra.

Bijna driekwart is bezorgd over de dure boodschappen in de supermarkt. Ruim een kwart (27 procent) zegt echt moeite te hebben om iedere maand uit te komen. Van de mensen die echt geldzorgen kennen zegt een vijfde daar slechter van te slapen of daar psychisch onder te lijden.

Tegelijk claimt slechts 7 procent van de huishoudens die moeilijk rondkomen daadwerkelijk met een betalingsachterstand bij de bank, hun energiebedrijf of zorgverlener te kampen.

Quote Wat de motivatie ook is, wij zijn bijzonder blij met de waterbespa­ring Jessica Winkelhorst, Vitens

Drinkwaterleverancier Vitens en energiebedrijf Eneco herkennen de uitkomsten. ,,Nederlanders verbruiken minder water, zien wij”, zegt Vitens-woordvoerder Jessica Winkelhorst. ,,Normaliter stijgt in de zomer het gebruik met 30 procent, afgelopen tijd echter met slechts de helft daarvan.” Waarschijnlijk speelt de droogte eveneens een rol bij het lagere verbruik, stelt Winkelhorst, wier bedrijf actief is in Utrecht, Gelderland, Flevoland, Overijssel, Friesland en Drenthe. De drinkwaterleverancier heeft net een campagne achter de rug die klanten opriep minder water te verbruiken. ,,Wat de intrinsieke motivatie echter ook is om water te besparen, wij zijn er bijzonder blij mee.”

Energieleverancier Eneco ziet ook dat de circa twee miljoen klanten op alle mogelijke manieren hun energierekening proberen te drukken. Van het lager zetten van de thermostaat, tot korter douchen en het isoleren van hun huis. ,,Met de warme temperaturen wordt nu relatief weinig energie verbruikt, maar dit voorjaar lag het gasverbruik 10 tot 20 procent lager dan het jaar daarvoor”, aldus woordvoerder Edwin van der Haar.

Volledig scherm De gaspitten gaan zo min mogelijk aan vanwege de torenhoge gasprijs. © ANP

Dat komt volgens hem voor een belangrijk deel vanwege de gestegen prijzen. ,,We verwachten dat de prikkel om zuinig aan te doen komend najaar en winter groot zal blijven.” Eneco wijst erop dat steeds meer mensen uit hun vaste contract lopen. ,,Op 1 januari zal 80 tot 90 procent van onze klanten op variabele tarieven zitten. Iedereen krijgt dus met de huidige hoge energieprijzen te maken en zal willen besparen.”

Volgens Milieu Centraal laat het onderzoek zien dat Nederlanders prima in staat zijn zuiniger te leven als het moet. Maatregelen als korter douchen of de thermostaat lager zetten lonen volgens Puk van Meegeren, programmamanager Energie in huis en Mobiliteit, absoluut. ,,Gemiddeld douchen mensen negen minuten. Als je dat inkort tot vijf minuten scheelt dat op jaarbasis 130 euro aan gas en water.”

Opvallend zijn soms de verschillen tussen jongere en oudere Nederlanders. Zo hechten jongvolwassenen duidelijk aan hun dagelijkse douche. Doucht 87 procent van de Nederlanders tussen de 50 en 64 jaar korter, in de groep 18-34 jaar is dat 12 procentpunt minder. Ook zetten jongvolwassenen minder vaak de kraan uit tijdens het tandenpoetsen. Wel besparen jongeren weer meer op abonnementen; oudere Nederlanders zeggen die minder vaak op. Ouderen werken ook minder vaak thuis om zo reiskosten te besparen dan jongeren.

