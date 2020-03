Bezorgers stellen klanten gerust: wij blijven open

LIVE | Scholen, horeca, kinderop­vang en sportclubs in hele land dicht vanwege coronacri­sis

18:07 Alle scholen, horeca, kinderopvang en sportclubs in Nederland gaan dicht, heeft het kabinet vanmiddag bekendgemaakt na overleg met alle betrokken partijen. De horeca sluit vanavond om 18.00 uur al de deuren, tot en met 6 april. Kinderopvang is alleen nog mogelijk voor kinderen van mensen die in cruciale sectoren werken, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg of bij hulpdiensten. Ook allerlei andere instellingen zoals sportclubs, coffeeshops en sauna’s moeten de deuren sluiten. Volg alles in ons blog. Hier lees je het vorige liveblog terug.