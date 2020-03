Bianca moet wachten op ivf: ‘Elke maand is er één te veel’

DRAAIBOEK Als de ziekenhui­zen echt vol liggen, gaat de ‘crisisfase’ in en kan niet iedereen geholpen worden

Een maand na de corona-uitbraak in Nederland liggen de ziekenhuizen zo vol als bij een polio-epidemie in vroeger tijden. Wat als er straks geen plek meer is en artsen over leven en dood moeten beslissen? Over een draaiboek dat niemand uit de kast wil halen.