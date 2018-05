Bibberen aan de kust: zeevlam zorgt voor kou en dichte mist

'U bent welkom, maar de temperatuur ligt hier wat lager', twittert de wijkagent van Scheveningen. En dat is geen grap. Het is niet alleen koud, op sommige plekken kunnen mensen maar een paar meter verder zien.



Het is het gevolg van een zeevlam, een natuurverschijnsel waarbij plotseling mist ontstaat op zee. In dit geval komt het door de warme lucht die vanaf land over het koude zeewater wordt geblazen en daar vervolgens condenseert. Wanneer daarna een zeewind opsteekt, komt de mist richting land. ,,Dat zijn omstandigheden die niet zo vaak voorkomen," aldus weerman Wilfred Jansen van Weerplaza.



Volgens Jansen is het niet alleen de Haagse badplaats die getroffen is door het fenomeen, maar gaat het om een groot deel van de Nederlandse kust. ,,Van Leiden tot Westkapelle kan het nu voorkomen. Er is veel laaghangende bewolking en in Hoek van Holland is het bijvoorbeeld maar 14 graden." Een temperatuur die schril afsteekt tegen de 27 graden die op sommige plekken in het binnenland wordt gemeten.