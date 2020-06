Bibi (26): ‘Voor Isabeau had ik nog nooit iets met mijn biseksualiteit gedaan’

,,Tot mijn 21ste had ik altijd lieve vriendjes, die me meteen perfect vonden. Dat is in het begin eventjes leuk, maar veel groei zit er dan niet meer in. Tegelijkertijd was ik zélf bang om te investeren in mensen. Ik had een dierbare vriend verloren, mijn vader was letterlijk doodziek. Ik had het gevoel dat iedereen me zou achterlaten. Maar ik was heel gesloten, ik praatte niet over die gevoelens, lachte veel weg. Deels is het mijn karakter, deels is dat het Indische in mij: je hangt de vuile was niet buiten.