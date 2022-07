Bij de overdracht van het vakantiehuisje blijkt dat zij helemaal niet de eigenaar zijn

Ze hebben veel plezier gehad van hun recreatiewoning. Heerlijke jaren met de kinderen en later de kleinkinderen. Maar de kleinkinderen zijn volwassen en zelf zijn ze op leeftijd. Het onderhoud aan de woning en de omringende tuin begint wel erg zwaar te wegen. Dus besluiten ze hun bezit te verkopen. Een koper is snel gevonden, want het is een mooi huisje op een mooie locatie. Verkopers en kopers zitten aan tafel in mijn kantoor om de overdracht te beklinken.