Bij kernramp moeten Duitser en Belg eerder schuilen dan Nederlander

Er zijn grote verschillen in de adviezen die Nederland, België en Duitsland aan hun burgers geven in het geval van een kernramp. De Belgische en Duitse overheid verstrekken aan veel meer mensen jodiumpillen en laten veel meer mensen evacueren. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) wil dat maatregelen geharmoniseerd worden.

De Nederlandse overheid stelt bijvoorbeeld bij een kernramp in het Vlaamse Doel (een paar kilometer over de grens in West-Brabant) dat in een straal van 10 kilometer iedereen geëvacueerd moet worden. De Belgen gaan uit van 10 tot 20 kilometer. In een straal van 25 kilometer rond Doel moeten de Nederlanders schuilen en jodiumpillen innemen tegen de schadelijke straling, in België iedereen binnen 100 kilometer van de kerncentrale. De verschillen met Duitsland zijn vergelijkbaar. Ook de verstrekking van jodium aan kinderen en zwangere vrouwen verschilt. Duitsland en België willen dat álle kinderen en zwangeren ze slikken na een kernramp. Nederland heeft de verstrekking beperkt tot 100 kilometer rond de kerncentrales.

Volledig scherm De beschermingszones die de Nederlandse overheid hanteert. België en Duitsland trekken twee keer zo grote cirkels. © Illustratie OVV ,,Wanneer burgers aan de ene kant van de grens te maken krijgen met maatregelen die afwijken van de maatregelen aan de andere kant van de grens, kan dat volgens de Onderzoeksraad de bescherming van burgers bemoeilijken. Verschillen tussen landen kunnen namelijk tot verwarring onder de bevolking leiden, hetgeen niet bijdraagt aan het in goede banen leiden van de respons. Zo bestaat de kans dat burgers kiezen voor een maatregel die hun op dat moment niet de beste bescherming biedt'', schrijft de OVV in het rapport Samenwerken aan Nucleaire Veiligheid. Nederland moet zo snel mogelijk zorgen voor harmonisatie met de maatregelen van de buurlanden.

Behalve de crisisplannen verbeteren, moeten de landen meer samen hulpprogramma's oefenen en organiseren dat ze de te nemen maatregelen en de communicatie hierover onderling afstemmen, stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een rapport.

De raad vindt ook dat de autoriteiten meer oog moeten hebben voor de zorgen in de samenleving over een mogelijke kernramp. Aanleiding voor het onderzoek waren zorgen van mensen in de grensregio's over het aantal incidenten, zoals haarscheurtjes in de kerncentrales in België.

Het OVV stelt dat de kans op een ernstig kernongeval klein is. Maar als zich een kernongeval voordoet, hebben de landen de crisisbeheersing niet goed op elkaar afgestemd. ,,De Onderzoeksraad concludeert dat de samenwerking op papier deels is geregeld, maar als zich daadwerkelijk een kernongeval voordoet, deze waarschijnlijk niet goed zal verlopen'', aldus de raad.

Praktijk

Het rapport van de OVV maakt 'glashelder' dat papieren voorbereidingen op een grote nucleaire ramp in de praktijk niet zullen werken, stelt anti-kernenergieorganisatie Wise (World Information Service on Energy).

,,Het rapport bevestigt het beeld: de intenties zijn er, op papier is het best aardig geregeld en zijn er voldoende protocollen en plannen. ,,Maar het echt eerlijke antwoord wordt niet gegeven. Een adequate, goed georganiseerde grootschalige evacuatie is niet mogelijk'', aldus Wise.

De organisatie roept de Nederlandse, Belgische en Duitse regering op een oefening te organiseren in de praktijk. ,,Niet op papier, geen simulatie, maar het daadwerkelijk oefenen van alle maatregelen die genomen moeten worden in geval van een grote ramp. Alleen als deze onaangekondigd en op reële schaal plaatsvindt, kun je ontdekken hoe het er in de praktijk aan toe zal gaan.''

Zo heeft Nederland met België en Duitsland geen afspraken gemaakt over de gezamenlijke besluitvorming bij een kernongeval in de grensstreek. Verder wordt in de afspraken die gemaakt zijn met België en Duitsland over de crisiscommunicatie te weinig rekening gehouden met verschillen in taal en cultuur.

Teleurgesteld

Verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven erkent dat samenwerking en afstemming met de buurlanden erg belangrijk is. ,,We moeten al het mogelijke doen om incidenten bij kerncentrales met grensoverschrijdende gevolgen te voorkomen. Dankzij de aanbevelingen kunnen we nog beter afstemmen en samenwerken met onze buitenlandse collega's op het gebied van nucleaire veiligheid.” Ze zegt voor de zomer met een reactie van het kabinet te komen.

De vereniging Stop-Tihange Nederland is teleurgesteld in het rapport. De vereniging valt met name over opmerkingen dat de kans op een ernstig kernongeval klein is. ,,En dat terwijl de OVV de veiligheid van de kerncentrales niet onderzocht heeft'', aldus voorzitter Jos Gulikers van Stop-Tihange. ,,Hoe kunnen ze dan zoiets roepen?''

Volgens Gulikers papegaait iedereen elkaar na. ,,Als de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) vindt dat het risico voor een kernongeluk te verwaarlozen is, roept iedereen dat: de minister, de veiligheidsregio's, en nu de OVV'', aldus Gulikers.

Noodsituatie

De raad is wel positief over de samenwerking om te voorkomen dat een kernongeval ontstaat. ,,Zo informeren Nederland, België en Duitsland elkaar zo snel mogelijk als een noodsituatie bij een kerncentrale dreigt.''

Het onderzoek heeft zich niet gericht op de vraag of kerncentrales veilig zijn, maar op de vraag hoe Nederland met zijn buurlanden samenwerkt als het gaat om de kerncentrales in de grensgebieden. Het had vooral betrekking op de kerncentrales in het grensgebied van Nederland en België: Borssele (Nederland), Doel en Tihange (België).