Bijna 20.000 positieve tests, fors meer mensen in het ziekenhuis

videoHet aantal positieve coronatests is de afgelopen week wederom fors toegenomen. Het waren er volgens de cijfers van het RIVM 19.326, tegenover 13.471 een week eerder. Het percentage van de afgenomen tests dat positief uitpakte, steeg naar 7,4 procent. Een week eerder was dat nog 6,1 procent.

Het aantal positieve gevallen neemt sterk toe in vrijwel alle regio’s en in alle leeftijdsgroepen, schrijft het RIVM. In vier weken tijd is het aantal meldingen zelfs ruim vervijfvoudigd. Toen waren het er 3588. Ook het aantal besmettingsgevallen in verpleeghuizen stijgt, de afgelopen week waren het er 278. De meeste positieve tests worden overigens afgelegd door twintigers.

Het RIVM rapporteert 244 nieuwe ziekenhuisopnamen en 102 sterfgevallen. Vooral het aantal sterfgevallen ligt fors hoger dan vorige week. Toen werden 152 ziekenhuisopnamen en 33 sterfgevallen gemeld. Niet alle nieuw gemelde gevallen vonden de afgelopen week plaats, sommige dateren al van langer terug. In de cijfers van de sterfgevallen is mogelijk ook een correctie verwerkt die dit weekend voor een vertekend beeld zorgde.

Twee veertigers overleden

Het RIVM meldt dat van 51 sterfgevallen zeker is dat ze afgelopen week plaatsvonden. 8 van hen waren jonger dan 70, met 2 overlijdens van mensen in de leeftijdscategorie 45-49 jaar.

Er belandden de afgelopen week zeker 75 mensen in het ziekenhuis die jonger dan 70 zijn. Vier kinderen tussen 0 en 4 jaar kwamen in het ziekenhuis terecht, net als 1 tiener en 7 twintigers.

De afgelopen 24 uur kwamen er 33 nieuwe coronapatiënten binnen in de ziekenhuizen, meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) eerder vandaag. Er liggen op dit moment 693 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie net als gisteren 142 op de intensive care. Ook liggen er 587 niet-coronapatiënten op de ic's. Negen patiënten, onder wie 1 ic-patiënt, moesten de afgelopen 24 uur naar een ander ziekenhuis worden vervoerd,

Volledig scherm Automobilisten op de testlocatie bij de RAI in Amsterdam. © ANP Ter vergelijking: dit voorjaar lagen er in Nederland op het hoogtepunt van de coronacrisis 4500 mensen in het ziekenhuis, van wie 1500 op de intensive care.

Alarmfase rood

RIVM-baas Jaap van Dissel meldde vandaag in de Tweede Kamer al dat in GGD-regio's Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden alarmfase rood (ernstig) van kracht is. Die status zou ook al bijna toegekend kunnen worden aan Hollands-Midden, Gelderland-Zuid, Utrecht, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland en Gooi en Vechtstreek.

Amsterdam-Amstelland was afgelopen week met afstand coronakoploper. In en rond de hoofdstad werden de laatste week 2669 coronapatiënten geregistreerd. Per 100.000 mensen zijn dat er bijna 250, en ook daarmee scoort Amsterdam het hoogst. Zeeland telde slechts 96 besmettingen, de kustprovincie sluit daarmee de rij. Per 100.000 inwoners telde Zeeland de afgelopen week 25 besmettingen. Ook Noord- en Zuid-Limburg doen het relatief goed, met de voorbije week 48,1 en 34,8 coronagevallen per 100.000 inwoners.

In de tabellen van het RIVM is te zien dat ook het aantal ziekenhuisopnames en overlijdensgevallen in en rond de grote steden een stuk hoger is dan in de rest van het land. Zo belandden in Amsterdam-Amstelland en Haaglanden de afgelopen week 28 mensen in het ziekenhuis met corona. In Haaglanden overleden ook de meeste mensen: 7.

Reproductiegetal

Momenteel zijn er naar schatting 146.000 mensen besmettelijk. Op de top dit voorjaar lag dat getal op 270.000. Het aantal besmettelijke personen neemt sinds half juli rap toe: toen waren het er volgens het RIVM slechts een paar duizend. In totaal hebben ruim 1 miljoen mensen nu antistoffen aangemaakt.

Het reproductiegetal, de inmiddels beroemde R, ligt op dit moment op 1,27. Dat betekent dat 100 mensen die corona onder de leden hebben gemiddeld 127 andere mensen aansteken, een teken dat het virus nog steeds groeit.

Tien procent op werk besmet

Van de besmettingen waarbij de bron bekend is, vindt meer dan de helft thuis plaats. Ook kennissen en overige familieleden zijn erkende besmettingsbronnen. Ruim tien procent van de patiënten loopt corona op het werk op. Zes procent kreeg corona op de sportclub of een andere vereniging, vier procent in de horeca.

