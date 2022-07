Bijna 42.000 mensen wachten te lang op ggz

Op dit moment wachten in totaal 80.000 mensen op een aanmeldgesprek of een behandeling in de ggz. Dat zijn er weliswaar minder dan begin van dit jaar, maar de wachttijden zijn in veel gevallen wel langer, aldus de NZa. De autoriteit noemt dit zorgelijk en wil dat zorgaanbieders en verzekeraars meer doen om mensen op tijd zorg te kunnen bieden.



Zo vindt de NZa dat mensen actief moeten worden gewezen op de optie tot zorgbemiddeling. Iemand die op een wachtlijst staat, kan bij zijn of haar verzekeraar om een zorgbemiddelaar vragen. Die kan helpen om een plek te vinden waar de cliënt eerder terecht kan. De NZa deed eerder een soortgelijke oproep aan zorgaanbieders en verzekeraars om te zorgen dat de wachtlijsten voor operaties in lengte afnemen.

Ook roept de autoriteit op tot een gesprek ‘over wat passende ggz is’. De zorgvraag stijgt, terwijl het personeelstekort ook verder oploopt. ,,Met elkaar moeten we in gesprek over vragen als voor wie de ggz eigenlijk bedoeld is, hoe we ervoor zorgen dat de benodigde zorg ook het meest passend is, welke rol de leefomgeving kan spelen bij het zorgen voor mentaal welzijn, wat de rol van het sociaal domein is, maar ook over hoe wij tegen lijden als onderdeel van het leven aankijken’’, aldus de NZa.

Zorgbemiddeling

Minister Conny Helder (Volksgezondheid) roept huisartsen, aanbieders van ggz-zorg en zorgverzekeraars op mensen actief te wijzen op de mogelijkheid tot zorgbemiddeling door zorgverzekeraars. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer. Zorgverzekeraars hebben nu al de verplichting patiënten die langer dan de maximaal aanvaardbare wachttijd - de zogeheten Treeknorm - te benaderen en hen actief te wijzen op de mogelijkheid tot zorgbemiddeling, zodat zij ergens anders sneller geholpen kunnen worden.

Helder gaat de NZa vragen verzekeraars daar beter op te controleren. Verzekeraars moeten beter hun best doen om voor mensen zo snel mogelijk de benodigde ggz-hulp te regelen, vindt de bewindsvrouw.

Zorgverzekeraars Nederland laat weten dat de wachtlijsten de organisatie aan het hart gaan. ,,We spannen ons al langer in om samen met aanbieders vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Maar dat is niet genoeg. We hebben beter inzicht nodig in de wachtlijsten, waarbij we verzekerden die elders sneller aan de beurt kunnen zijn, actief willen kunnen benaderen. Ook moeten we met elkaar werken aan preventie, meer ondersteuning door gemeenten en betere door- en uitstroom van patiënten.’’

GGZ Nederland zegt in te zetten op samenwerken ‘met huisartsen en het sociale domein zoals bijvoorbeeld de schuldhulpverlening, wijkteams, buurthuizen, welzijnswerk’. Zo zouden mensen het beste en sneller geholpen kunnen worden, aldus de organisatie. Daarnaast wijst GGZ Nederland erop dat sommige mensen op meerdere wachtlijsten staan, waardoor niet 80.000 maar 60.000 mensen wachten op ggz-zorg.

Praat mee

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.