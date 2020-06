Bijna driekwart Nederlanders maakt zich zorgen over klimaat

Agressieve spoorloper bijt agent in been bij arrestatie

12:11 Een agressieve 31-jarige man is gisteravond in het Zeeuwse ’s-Heer Arendskerke aangehouden omdat hij een agent in zijn been beet. Politieagenten wilden hem aanhouden omdat hij langs de spoorlijn liep. Daarop verzette hij zich hevig.