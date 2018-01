Bijna geen vakantiehuisjes meer te koop

Afgelopen jaar verkocht Center Parcs Vastgoed in Nederland, België en Duitsland voor ruim 300 miljoen aan vakantiewoningen, 30 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Vooral particulieren staan in de rij om een huisje te kopen op vakantieparken, verklaart het bedrijf. ,,Nu de spaarrente al langere tijd extreem laag is, zoeken veel particulieren steeds vaker naar andere investeringsmogelijkheden.'' Ook makelaars zien de markt voor recreatiewoningen in Nederland 'ongekend groeien'. Na jarenlange prijsdalingen verdubbelde het aantal verkochte vakantiehuisjes in 2015. Het jaar erop nam het aantal transacties volgens makelaarsvereniging NVM toe met 20 procent. Dat was mede te danken aan het recordaantal nieuwe vakantiehuisjes dat werd gebouwd.

Vastgoedbeleggers

Inmiddels komen er nog maar mondjesmaat nieuwe vakantiewoningen op de markt. Zo is het overgrote deel van de huisjes van Center Parcs in handen van institutionele vastgoedbeleggers. ,,Zij doen in deze tijden amper vastgoed van de hand, terwijl onder particulieren de vraag naar vakantiewoningen als investering sterk stijgt. Er is weinig nieuwbouw, waardoor de markt op een gegeven moment opdroogt. De woningen die wij nu in verkoop hebben, zullen met dit tempo begin dit jaar verkocht zijn. In Nederland is dat al het geval'', aldus Enrico Koster, directeur vastgoed van Center Parcs in Nederland, België en Duitsland.



Een huisje aan de Zeeuwse kust of op een Mediterrane zonbestemming: het klinkt als een aantrekkelijke belegging voor mensen die geld over hebben. Een paar weken per jaar maak je er zelf gebruik van, de rest van de tijd wordt de woning verhuurd aan andere vakantiegangers. Vaak via de exploitant van het vakantiepark, zodat je er zelf geen omkijken naar hebt. Dat levert als het goed is een leuk rendement op - extra aantrekkelijk nu de spaarrente bij banken nihil is.



Maar risico's zijn er ook. Om rendement te maken, moet het huisje wèl worden verhuurd. Bovendien takelen recreatiewoningen een stuk sneller af dan reguliere huizen. Onderhoud kost geld. En het is maar de vraag of de waarde van de woning daadwerkelijk gestegen is op het moment dat je er weer vanaf wilt.