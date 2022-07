Bijna helft biseksuele vrouwen slachtoffer van geweld, situatie verbetert niet

Met name biseksuele vrouwen lopen nog steeds een groter risico dan heteroseksuelen om slachtoffer te worden van bijvoorbeeld seksueel geweld en intimidatie. Bijna de helft van hen had hier afgelopen jaar mee te maken. ,,De ervaringen zijn ook vaker langdurig van aard en hebben het vaakst psychische, fysieke of sociale gevolgen voor hun leven’’, aldus het SCP.

Ook zijn biseksuele mensen drie keer vaker psychisch ongezond en hebben ze ruim twee keer zo vaak last gehad van depressie als hetero’s. De data uit het onderzoek komen uit 2020, voor de uitbraak van de coronapandemie. Eén op de drie biseksuele personen zegt psychisch ongezond te zijn, tegenover een op de negen hetero’s. Lesbische en homoseksuele mensen zijn volgens het SCP juist niet psychisch ongezonder dan heteroseksuelen. Naar de reden voor het verschil heeft het SCP geen onderzoek gedaan.

Lager inkomen

In het onderzoek is ook niet gekeken naar de veiligheid en het welzijn van transpersonen. Wel zegt het SCP iets over hun sociaaleconomische positie. Transpersonen hebben minder vaak werk en een lager inkomen, minder vermogen en zijn minder vaak in het bezit van een koophuis dan niet-transpersonen. Vooral de positie van transvrouwen is “extra precair”, aldus het planbureau.

,,Het is belangrijk dat de veiligheid van lhbti+’ers verbetert’’, stelt het SCP. De beste plek hiervoor is school, aldus het planbureau. ,,In het lesmateriaal moet seksuele en genderdiversiteit meer aandacht krijgen. En dan niet alleen in de vorm van nadrukkelijke aandacht voor de acceptatie en inclusie van lhbti+’ers, maar juist ook impliciet in lesmateriaal laten zien dat een diverse en inclusieve samenleving de norm is.’’

Belangenorganisatie Bi+ Nederland herkent het verschil in de ervaringen van biseksuele, homoseksuele en lesbische mensen. ,,Dit onderzoek laat zien: lhbti’ers zijn niet één groep’’, aldus Jantine van Lisdonk van de organisatie. Een verklaring voor de grotere psychische kwetsbaarheid onder biseksuele mensen kan volgens haar zijn dat zij ‘dubbele minderheidsstress’ ervaren.

,,Je voldoet niet aan de heteroseksuele norm, maar ook niet aan de monoseksuele norm: de verwachting dat je op één gender valt.’’ Ook kan het volgens haar zijn dat biseksuele mensen gestereotypeerd worden als ‘grenzeloos’, omdat ze op meerdere genders vallen - en dat ze daardoor sneller slachtoffer worden van seksueel geweld. ,,Wij willen dat er beter onderzoek wordt gedaan naar geweld tegen bi+’ers, en vooral naar hun eigen ervaringen.’’