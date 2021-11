Bijna helft universitaire studenten in Maastricht slachtoffer van seksueel wangedrag

Vereniging

De dader (bijna negen van de tien keer een man) is in het leeuwendeel van de gevallen bekend bij het slachtoffer; slechts bij 30,7 procent van de studenten in het geval van seksueel geweld en bij 16,9 procent in het geval van seksuele intimidatie gaat het om een vreemde. Vaak is de dader op de een of andere manier verbonden aan de universiteit.