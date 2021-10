Bijna kwart minder uitspraken in misdrijfzaken gedurende coronajaar

LIVE | ‘Tijd dringt’ voor 55.000 werkgevers die berekening loonsteun nog niet hebben aange­vraagd

11:22 Zo’n 55.000 werkgevers hebben nog steeds geen definitieve berekening aangevraagd voor de eerste periode loonsteun vanwege de coronacrisis: de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Zij hebben nog tot 31 oktober de tijd. Rusland meldt voor de vierde dag op een rij een recordaantal nieuwe besmettingen. In het land is 29 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.